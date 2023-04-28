«Известия»: Блиновскую после допроса увезли на автозаке

Задержанную "королеву инфоцыган" Блиновскую после допроса вывели из Следственного комитета в наручниках. Фото: Иван МАКЕЕВ

Блогера Елену Блиновскую увезли на автозаке после допроса в Следственном комитете. Видео публикует «Известия». На видео видно, что на Блиновской надеты наручники. До автозака женщину сопроводили пятеро сотрудников Следственного комитета.

Напомним, популярная блогер, автор «Марафона желаний» Елена Блиновская была задержана на границе с Белоруссией, когда пыталась выехать из России на арендованном автомобиле.

В отношении 41-летней героини соцсетей и светской хроники, устроительницы знаменитых «марафонов желаний» возбуждено уголовное дело по статьям «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и «отмывание денег». По первой Блиновской, если ее вина будет доказана, светит до 3 лет колонии, по второй - до 7.

Ранее сообщалось, что Елена Блиновская скрыла доходы на 6 миллиардов рублей.

Эксперты предупреждают, что наказание для «матери инфоцыган» обещает быть куда серьезнее, чем для ее коллег, которые ждут суда на свободе. Ведь Блиновскую задержали при попытке бегства - а это весомое отягчающее обстоятельство.

Кто такая блогер Елена Блиновская, читайте здесь на KP.RU.