Российское правительство предложило ввести льготы для производителей беспилотников

Андрей Белоусов рассказал о предполагаемом введении льгот для производителей российских беспилотников. Фото: Иван ВИСЛОВ

Налоговые и другие льготы для производителей беспилотников предполагается ввести в России. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в четверг 27 апреля в ходе совещания по БПЛА у президента РФ Владимира Путина. Материалы совещания опубликованы на официальном сайте Кремля и доступны здесь.

По словам Белоусова, правительство предлагает предоставить производителям беспилотных летательных аппаратов налоговые льготы, по аналогии с IT-компаниями. Также первый вице-премьер рассказал о возможном введении системы субсидий, грантов и льготных займов для поддержки исследований, разработок, создания и производства бепилотников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент отрасль беспилотных летательных аппаратов является очень перспективной в России. Об особой роли отрасли глава государство говорил в четверг на мероприятии в индустриальном парке «Руднево». По словам президента, объем инвестиций в отрасль беспилотников может достигать 1 трлн рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин побывал на новом производстве беспилотников в индустриальном парке «Руднево». Подробности здесь на KP.RU.