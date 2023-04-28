Вице-премьер Белоусов: российская промышленность будет выпускать 18 000 БПЛА в год к концу 2026

Андрей Белоусов рассказал, как российские предприятия планируют увеличить объем производства беспилотников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская промышленность планирует существенно увеличить производство беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в четверг 27 апреля в ходе совещания по БПЛА у президента РФ Владимира Путина. Материалы совещания опубликованы на официальном сайте Кремля и доступны здесь.

По словам Белоусова, к концу 2026 года предприятия РФ будут производить 18 000 беспилотных летательных аппаратов в год. Это число не учитывает сверхлегкие БПЛА, которые весят меньше килограмма, уточнил первый вице-премьер.

К концу 2030 года российская промышленность предполагает выйти на производство 32 000 БПЛА, что покроет внутренний спрос на 70 процентов, отметил Белоусов.

Напомним, российское правительство предложило ввести льготы для производителей беспилотников. Предполагается ввести налоговые льготы и систему субсидирования.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент отрасль беспилотных летательных аппаратов является очень перспективной в России. Об особой роли отрасли глава государство говорил в четверг на мероприятии в индустриальном парке «Руднево». По словам президента, объем инвестиций в отрасль беспилотников может достигать 1 трлн рублей.