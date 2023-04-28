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НовостиОбщество28 апреля 2023 2:01

NASA: все страны-участницы поддержали продление эксплуатации МКС после 2024 года

МКС будет эксплуатироваться как минимум до 2028 года
Мария ПАВЛОВА
Работа МКС будет продолжена после 2024 года.

Работа МКС будет продолжена после 2024 года.

Фото: REUTERS

Эксплуатация Международной космической станции продолжится после 2024 года. Об этом сообщили в NASA. Сообщается, что все страны-участницы Европейского космического агентства подтвердили продление эксплуатации МКС.

«Соединенные Штаты, Япония, Канада и страны-участницы Европейского космического агентства (ESA) подтвердили, что поддержат продление работы станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что поддержит продление эксплуатации станции до 2028 года», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте NASA.

Ранее национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США обнародовало план перехода от эксплуатации Международной космической станции к использованию станций на низкой околоземной орбите. Согласно этому плану, МКС могут уже в январе 2031 года свести с орбиты и затопить.

Напомним, недавно на экраны вышел самый амбициозный фильм года - «Вызов». Его съемки проходили в космосе, за запуском ракеты с режиссером Климом Шипенко и Юлиией Пересильд к МКС в прямом эфире наблюдала вся страна. Рассказываем о том, как шла работа над картиной, здесь на KP.RU.