NASA: все страны-участницы поддержали продление эксплуатации МКС после 2024 года

Работа МКС будет продолжена после 2024 года. Фото: REUTERS

Эксплуатация Международной космической станции продолжится после 2024 года. Об этом сообщили в NASA. Сообщается, что все страны-участницы Европейского космического агентства подтвердили продление эксплуатации МКС.

«Соединенные Штаты, Япония, Канада и страны-участницы Европейского космического агентства (ESA) подтвердили, что поддержат продление работы станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что поддержит продление эксплуатации станции до 2028 года», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте NASA.

Ранее национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США обнародовало план перехода от эксплуатации Международной космической станции к использованию станций на низкой околоземной орбите. Согласно этому плану, МКС могут уже в январе 2031 года свести с орбиты и затопить.

Напомним, недавно на экраны вышел самый амбициозный фильм года - «Вызов». Его съемки проходили в космосе, за запуском ракеты с режиссером Климом Шипенко и Юлиией Пересильд к МКС в прямом эфире наблюдала вся страна. Рассказываем о том, как шла работа над картиной, здесь на KP.RU.