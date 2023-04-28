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НовостиПолитика28 апреля 2023 2:15

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн рассказал о нарушенном Зеленском обещании

Бывший аналитик ЦРУ: Зеленский нарушил предвыборное обещание об улучшении отношений с Россией
Мария ПАВЛОВА
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, какое предвыборное обещание нарушил Зеленский.

Экс-аналитик ЦРУ рассказал, какое предвыборное обещание нарушил Зеленский.

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил одно из своих основных предвыборных обещаний. Речь идет об обещании улучшить отношения с Россией, напомнил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

«Когда Зеленский баллотировался в президенты, он сделал акцент на улучшении отношений с Россией. Он получил абсолютное большинство голосов, результаты были очевидными», - сказал Макговерн в интервью с журналистом Стивеном Гарднером.

Напомним, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что отказ украинского президента Владимира Зеленского от диалога с Москвой может привести его к серьезным последствиям, например, смещению с должности в будущем.

Ранее аналитик Андрей Ваджра заметил, что в последних заявлениях Зеленского звучит безнадега и паника.

Тем временем Зеленский грабит Запорожье, чтобы ничего не досталось русским. С предприятий еще оккупированного Запорожья на Западную Украину вывозится все ценное оборудование, а сами они распродаются по бросовым ценам.