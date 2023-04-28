Юрист Кудерко рассказала о новых правилах проверки газовых счетчиков с 1 мая 2023 года

Юрист рассказала о новых правилах проверки газовых счетчиков. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 мая в России вводятся новые правила проверки счетчиков газа. Подробности рассказывает агентство «Прайм».

Сообщается, что новые, более жесткие правила проверки помогут разоблачить махинаторов, которые используют приспособления для искажения показателей газовых счетчиков, а также помогут предотвратить утечки газа.

Во время проверки мастер будет выяснять, применялись ли какие-то магнитные устройства, меняющие показания счетчиков. Если такой факт будет обнаружен, будет направлен соответствующий акт в газовую компанию, рассказала агентству юрист Елена Кудерко. В случае выявления мошенничества со счетчиками жильцов ожидают крупные штрафы, добавила юрист.

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