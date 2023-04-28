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НовостиПолитика28 апреля 2023 2:59

Бывший аналитик ЦРУ Биб: Байден скрыл истинное положение дел на Украине

Это следует из обнародованных секретных документов Пентагона, отметил эксперт
Мария ПАВЛОВА
Эксперт заявил, что Байден обманывает американцев насчет ситуации на Украине.

Эксперт заявил, что Байден обманывает американцев насчет ситуации на Украине.

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден скрыл истинную ситуацию на Украине. К такому выводу пришел бывший аналитик ЦРУ Джордж Биб, основываясь на данных из недавно обнародованных секретных документов Пентагона. Ранее Биб был главным аналитиком ЦРУ по ситуации в России.

«Точно так же, как это было во Вьетнаме и Ираке, правда рано или поздно вскроется. Если брать эти болезненные эпизоды за ориентир, вряд ли избиратели обрадуются известию о том, что их в очередной раз обманули, теперь с Украиной», - написал Биб в статье для издания Responsible Statecraft.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Макговерн рассказал о нарушенном Зеленским предвыборном обещании об улучшении отношений с Россией.

Также американский правозащитник Барака высказал мнение, что Байден готовится к «афганскому сценарию» на Украине.

Также эксперты допустили, что Джо Байден может отправить американских военных на Украину, если предвидит ее скорое поражение.