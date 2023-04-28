Бывший аналитик ЦРУ Биб: Байден скрыл истинное положение дел на Украине

Эксперт заявил, что Байден обманывает американцев насчет ситуации на Украине. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден скрыл истинную ситуацию на Украине. К такому выводу пришел бывший аналитик ЦРУ Джордж Биб, основываясь на данных из недавно обнародованных секретных документов Пентагона. Ранее Биб был главным аналитиком ЦРУ по ситуации в России.

«Точно так же, как это было во Вьетнаме и Ираке, правда рано или поздно вскроется. Если брать эти болезненные эпизоды за ориентир, вряд ли избиратели обрадуются известию о том, что их в очередной раз обманули, теперь с Украиной», - написал Биб в статье для издания Responsible Statecraft.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Макговерн рассказал о нарушенном Зеленским предвыборном обещании об улучшении отношений с Россией.

Также американский правозащитник Барака высказал мнение, что Байден готовится к «афганскому сценарию» на Украине.

Также эксперты допустили, что Джо Байден может отправить американских военных на Украину, если предвидит ее скорое поражение.