Житель Артемовска рассказал о британских наемниках в городе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Артемовска часто видели в городе наемников из Великобритании, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом рассказал РИА Новости эвакуированный из Артемовска Владимир Кузнецов.

По словам мужчины, он определил национальность наемников по нашивкам на их форме и по тому, что они разговаривали между собой по-английски.

«Возле церкви выдавали гуманитарку, они там постоянно ошивались», - рассказал Кузнецов.

Также Кузнецов рассказал, как ВСУ расстреливали из танка мирных жителей за отказ уехать в подконтрольные Киеву регионы и насильно вывезли его дочь и внучку.

Ранее российский военный с позывным «Одуванчик» рассказал, как разведчики уничтожили опорный пункт ВСУ тремя гранатами, сброшенными на позиции ВСУ при помощи дрона.

Напомним, в ВСУ признали превосходство российской армии. Украинский военный заявил западным журналистам, что западное оружие не гарантирует ВСУ успех.

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