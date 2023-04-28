Пентагон оказался в критическом положении после взрыва завода по производству особого вида пороха. Фото: REUTERS

Взрыв завода по производству особого типа пороха в Миндене в 2021 году поставил оборонный сектор США в критическое положение.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что жизнь пострадавших от взрыва в Донецке подростков вне опасности и призвал родителей еще раз рассказать детям, что нельзя подходить к подозрительным предметам и трогать их.

Вашингтон продемонстрировал свой «любимый трюк» с выдачей виз после того, как прошел срок полета, в ситуации с российскими журналистами из пула главы МИД Лаврова. Так жестко прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова высказывание по этому поводу посла США в России Линн Трейси о том, что российские журналисты якобы могли добраться до Нью-Йорка «своим ходом» после задержки с выдачей виз.

Российская промышленность планирует существенно увеличить производство беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в четверг 27 апреля в ходе совещания по БПЛА у президента РФ Владимира Путина. По словам Белоусова, к концу 2026 года предприятия РФ будут производить 18 000 беспилотных летательных аппаратов в год. Это число не учитывает сверхлегкие БПЛА, которые весят меньше килограмма, уточнил первый вице-премьер.

Украинский военный признался западным журналистам, что западное оружие не гарантирует ВСУ успех, а российская армия превосходит украинскую.

Эксплуатация Международной космической станции продолжится после 2024 года. Об этом сообщили в NASA. Сообщается, что все страны-участницы Европейского космического агентства подтвердили продление эксплуатации МКС.

Украинские военные расстреляли из танка пятиэтажный жилой дом в Артемовске. Это произошло после того, как жильцы пятиэтажки отказались уехать в подконтрольные Киеву регионы, рассказал эвакуированный житель города.

В Киеве прозвучали взрывы в ночь на пятницу, 28 апреля. Об этом сообщают украинские СМИ. Также сообщалось, что взрывы прогремели в Киевской, Полтавской, Николаевской и Черкасской областях и в городах Кременчуг и Днепр.

Жители Артемовска часто видели в городе наемников из Великобритании, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом рассказал эвакуированный из Артемовска Владимир Кузнецов. По словам мужчины, он определил национальность наемников по нашивкам на их форме и по тому, что они разговаривали между собой по-английски.