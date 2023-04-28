Глава минобороны Китая Шанфу призвал нормализовать вопрос вокруг границы с Индией

Глава МО Китая призвал урегулировать приграничный спор с Индией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава минобороны КНР Ли Шанфу на встрече с главой минобороны Индии Раджнатхом Сингхом призвал нормализовать приграничные споры стран.

“Общие интересы Китая и Индии превышают их различия. Стороны должны всеобъемлюще подходить к двусторонним отношениям и развитию, рассматривать их с долгосрочной и стратегической точки зрения”, – заявил Ли Шанфу.

Также в минобороны КНР отметили, что ситуация на границе Индии и Китая в целом стабильна, а пограничники поддерживают связь по военным и дипломатическим каналам.

“Надеюсь, что стороны будут вместе работать над укреплением доверия между ВС двух стран, вносить вклад в развитие двусторонних отношений”, – сообщили в МО Китая.

Напомним, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян рассказывала, как Индии и Китаю удается несмотря на серьезные приграничные споры увеличивать товарооборот и являться друг для друга важными торговыми партнерами. По мнению эксперта, власти стран руководствуются в первую очередь экономическим прагматизмом и хорошо понимают национальные интересы.