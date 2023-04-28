Российских граждан среди пострадавших в пожаре в Измире нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российских граждан среди пострадавших при мощном пожаре в жилом комплексе в турецком городе Измир. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Анкаре.

«По предварительным данным, среди пострадавших российских граждан нет», - приводит РИА Новости заявление, которое было сделано в российской дипмиссии.

Причина мощного пожара, который возник в ночь на пятницу, 28 апреля, на данный момент не установлена. Пожар начался в элитном жилом комплексе, который расположен в районе Йеникале на западе Измира. Как заявила канцелярия губернатора провинции, жильцов удалось эвакуировать. Однако один подъезд дома сгорел полностью

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что из-за пожара пострадали семь человек, шесть из которых надышались углекислым газом. Мэр города Тунч Сойер заявил, что огонь во многом потушен, но деревянная облицовка затрудняет ликвидацию возгорания.