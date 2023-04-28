Президент США Джо Байден забыл, что был в Ирландии две недели назад

Байден забыл, какую из стран он посещал две недели назад Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден на встрече с детьми сотрудников Белого дома на акции “приведи ребенка на работу” признался, что не помнит где был две недели назад.

“Сложно уследить”, – ответил Байден на вопрос о том, какую страну он посещал в последний раз. Дети подсказали президенту, что две недели назад он был в Ирландии.

Сайт KP.RU рассказывал, как Джо Байден благословил Ирландцев. Заканчивая свое выступление в замке Дублина американский президент предложил собравшимся “лизнуть мир”.

Известный телеведущий Такер Карлсон отмечал, что действующий глава Соединенных Штатов теряет способность говорить, множество доказательств чего неоднократно показывал канал Fox News.

Напомним, Джо Байден недавно официально заявил о намерении участвовать в предстоящих выборах президента США. Лидер партии Республиканцев Дональд Трамп допустил, что участие Байдена в выборах президента США может закончиться третьей мировой войной и заявил, что действующий глава государства не понимает происходящего.