В Приморье прибыла делегация ООН для встречи с украинскими беженцами

В Приморье прибыла делегация ООН по делам беженцев в России Фото: Милана СОКОЛ

Представительство МИД РФ в Приморье сообщило о визите делегации ООН по делам беженцев в России.

“За четыре дня пребывания гости провели семинар для уполномоченных по правам человека в ДФО, посетили пункты временного размещения беженцев с Украины в Артеме и Врангеле, а также встретились с уже расселившимися людьми в Большом Камне”, – сообщили в телеграм-канале представительства.

В ведомстве уточнили, что за 2022 год в Приморье приехали 830 беженцев с Украины, из них 515 получили гражданство, а 155 были трудоустроены. Также 391 украинец воспользовался государственной программой переселения, подразумевающей финансовую помощь с покупкой жилья.

Сайт KP.RU рассказывал, куда чаще всего бегут за счастьем и спасением вынужденные переселенцы с Украины и почему большинство из них предпочитают Россию, а не Польшу или Германию.

По официальным данным ООН к концу 2022 года в Россию приехали 2 млн 800 тыс. вынужденных переселенцев с Украины, что в двое больше, чем в Польшу и втрое больше, чем в Германию. Даже в ООН признавали, что люди, которые живут на Украине, больше симпатизируют России и хотят оставаться в нашей цивилизации с нашим менталитетом.