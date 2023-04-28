Посла РФ вызвали в МИД Испании из-за публикации диппредставительства России в соцсетях Фото: Евгения ГУСЕВА

Российский посол в Мадриде Юрий Клименко был вызван в четверг, 28 апреля, в Министерство иностранных дел Испании из-за публикации российского диппредставительства в социальной сети. Об этом пишет газета El Confidencial, ссылаясь дипломатические источники.

Как передает издание, с послом провела встречу государственный секретарь по иностранным и глобальным делам Анхелес Морено, которая попросила российского дипломата объяснить размещение на странице посольства в Twitter видео, связанного с украинским конфликтом.

Сообщается, что Министерство иностранных дел Испании потребовало удалить публикацию. По данным издания, в видео, которое было ранее опубликовано российским посольством, якобы содержался ложный намек на отправку на Украину испанских войск, однако Министерство обороны королевства опровергло присутствие испанских солдат на Украине.