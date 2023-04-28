Шойгу назвал истинную цель Запада в украинском конфликте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что истинной целью западных стран в украинском конфликте является нанесение России стратегического поражения, а также создание угрозы Китаю и сохранение монопольного положения в мире.

По его словам, попытки Вашингтона сохранить монопольное положение в мире привели к эрозии мировой архитектуры безопасности. Шойгу указывает на попытки США переформатировать систему государственных отношений, создавая подконтрольные региональные альянсы, а также используя шантаж и угрозы.

Как заявил глава российского военного ведомства, сегодняшняя ситуация на Украине подтверждает нацеленность США, а также их союзников на иных стран к военному противостоянию с Москвы и Пекина.

«Сегодня эта деструктивная линия проявляется в стремлении переформатировать систему межгосударственных отношений за счет создания подконтрольных региональных альянсов», - заявил министр обороны РФ на совещании военных ведомств стран-участниц ШОС в Нью-Дели.

Напомним, ранее Шойгу заявил, что взаимодействие Москвы и Пекина способствует снижению напряженности в мире.