Журналист The Sun Тахир восхитился передовыми технологиями танка Т-14 “Армата”

Танк Т-14 "Армата" оснащен передовыми технологиями снижения радиолокационной заметности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журналист Тарик Тахир восхитился передовым вооружением и технологиями малой заметности новейшего российского танка Т-14 “Армата”, используемого в спецоперации на Украине.

“Русские разработали для Т-14 специальное маскирующее покрытие под названием "Мантия", которое поглощает радиолокационные волны, отталкивая и одновременно рассеивая их”, – пишет журналист в статье для издания The Sun.

Также эксперт обратил внимание на решетчатую броню танка, обеспечивающую высокий уровень защиты от противотанковых снарядов, и на полностью автономную башню, способную с большой скоростью вращаться на 360 градусов.

Напомним, американский офицер в отставке Брент Иствуд также отметил внушительные характеристики танка Т-14 “Армата”. Военный посчитал главными преимуществами танка интересную компоновку – отдельную бронированную капсулу для экипажа, а также автоматическую систему зарядки основной пушки машины.

Сайт KP.RU рассказывал о том, как проходило боевое крещение лучшего российского танка, почему оно состоялось только недавно, в чем преимущества новейшей боевой машины и насколько появление “Арматы” приблизило нас к эпохе полностью роботизированной военной техники.