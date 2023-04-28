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НовостиЭкономика28 апреля 2023 7:08

Журналистам показали проекты социального бизнеса в Москве

Пресс-тур организовал Фонд «Наше будущее»
Фото предоставлено Фондом «Наше будущее»

Фото предоставлено Фондом «Наше будущее»

Журналистам федеральных изданий и телеканалов провели пресс-тур на предприятия социальных предпринимателей (СП) столицы. Деятельность таких предпринимателей, направленная на достижение общественно полезных целей, способствует решению социальных проблем. Организатором тура выступил Фонд «Наше будущее» — крупнейшая НКО страны, которая занимается поддержкой социального бизнеса. Участники посетили производство колясок активного типа «Катаржина», инклюзивную мастерскую «Наивно? Очень» и социальное «Инватакси».

Столичный регион стабильно занимает лидирующие позиции в стране по числу социальных предприятий. На конец апреля этого года в Реестре СП Московской области — 810 предприятий, Москвы – 287.

«Катаржина» с 2005 года разрабатывает, производит и ремонтирует инвалидные коляски активного типа (разработаны, чтобы человек с проблемами опорно-двигательного аппарата смог передвигаться самостоятельно — крутить колеса руками или с помощью электроприставки), а также коляски для спортсменов и детей с ДЦП. На таких колясках люди с ОВЗ могут заниматься большим и настольным теннисом, фехтованием, баскетболом, бадминтоном, следж-хоккеем, танцами и даже единоборствами. Более половины сотрудников, в том числе гендиректор Андрей Елагин, – люди с инвалидностью.

Алексей Ермохин, слесарь-сборщик АНО «Катаржина». Фото предоставлено Фондом «Наше будущее»

Алексей Ермохин, слесарь-сборщик АНО «Катаржина». Фото предоставлено Фондом «Наше будущее»

- С 2014 по 2021 год предприятие поддерживает Фонд «Наше будущее» — выделяет беспроцентные займы на развитие бизнеса, покупку оборудования, сырья, - рассказал руководитель.

«Инватакси» порядка 10 лет оказывает транспортные услуги маломобильным пассажирам: рядовые поездки и экскурсии. Изначально компания создавалась для создания продукции для людей с инвалидностью, которые передвигаются на колясках. Сегодня она предоставляет услуги и другим категориям людей с инвалидностью. Фирма также открыла базу отдыха «Карьялис» — для маломобильных детей и членов их семей, чтобы дать возможность полноценно отдохнуть ребенку с физическими или ментальными проблемами здоровья и его семье. Особенность локации — в том, что она полностью доступна для людей с инвалидностью: пандусы, санузлы, функциональная мебель и прочая инфраструктура.

В галерее и мастерской проекта «Наивно? Очень» работают люди с особенностями психического развития. При этом это полноценные творческие единицы, которые создают дизайн вещей.

Дарья Асанович, менеджер Фонда «Наше будущее». Фото предоставлено Фондом

Дарья Асанович, менеджер Фонда «Наше будущее». Фото предоставлено Фондом

- Сейчас самая популярная продукция — это текстиль. В свое время именно благодаря Фонду мы смогли найти эту нишу. Теперь изготавливаем не только посуду и сувениры, но и футболки, худи, кепки с принтами, шопперы, подушки под собственным брендом и многое другое, - рассказала руководитель инклюзивной мастерской Анастасия Лаврентьева.

На территории галереи социальный бизнес также организует театральные постановки, в которых на главные роли принимают подопечных проекта.