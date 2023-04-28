Журналистам показали проекты социального бизнеса в Москве

Фото предоставлено Фондом «Наше будущее»

Журналистам федеральных изданий и телеканалов провели пресс-тур на предприятия социальных предпринимателей (СП) столицы. Деятельность таких предпринимателей, направленная на достижение общественно полезных целей, способствует решению социальных проблем. Организатором тура выступил Фонд «Наше будущее» — крупнейшая НКО страны, которая занимается поддержкой социального бизнеса. Участники посетили производство колясок активного типа «Катаржина», инклюзивную мастерскую «Наивно? Очень» и социальное «Инватакси».

Столичный регион стабильно занимает лидирующие позиции в стране по числу социальных предприятий. На конец апреля этого года в Реестре СП Московской области — 810 предприятий, Москвы – 287.

«Катаржина» с 2005 года разрабатывает, производит и ремонтирует инвалидные коляски активного типа (разработаны, чтобы человек с проблемами опорно-двигательного аппарата смог передвигаться самостоятельно — крутить колеса руками или с помощью электроприставки), а также коляски для спортсменов и детей с ДЦП. На таких колясках люди с ОВЗ могут заниматься большим и настольным теннисом, фехтованием, баскетболом, бадминтоном, следж-хоккеем, танцами и даже единоборствами. Более половины сотрудников, в том числе гендиректор Андрей Елагин, – люди с инвалидностью.

Алексей Ермохин, слесарь-сборщик АНО «Катаржина». Фото предоставлено Фондом «Наше будущее»

- С 2014 по 2021 год предприятие поддерживает Фонд «Наше будущее» — выделяет беспроцентные займы на развитие бизнеса, покупку оборудования, сырья, - рассказал руководитель.

«Инватакси» порядка 10 лет оказывает транспортные услуги маломобильным пассажирам: рядовые поездки и экскурсии. Изначально компания создавалась для создания продукции для людей с инвалидностью, которые передвигаются на колясках. Сегодня она предоставляет услуги и другим категориям людей с инвалидностью. Фирма также открыла базу отдыха «Карьялис» — для маломобильных детей и членов их семей, чтобы дать возможность полноценно отдохнуть ребенку с физическими или ментальными проблемами здоровья и его семье. Особенность локации — в том, что она полностью доступна для людей с инвалидностью: пандусы, санузлы, функциональная мебель и прочая инфраструктура.

В галерее и мастерской проекта «Наивно? Очень» работают люди с особенностями психического развития. При этом это полноценные творческие единицы, которые создают дизайн вещей.

Дарья Асанович, менеджер Фонда «Наше будущее». Фото предоставлено Фондом

- Сейчас самая популярная продукция — это текстиль. В свое время именно благодаря Фонду мы смогли найти эту нишу. Теперь изготавливаем не только посуду и сувениры, но и футболки, худи, кепки с принтами, шопперы, подушки под собственным брендом и многое другое, - рассказала руководитель инклюзивной мастерской Анастасия Лаврентьева.

На территории галереи социальный бизнес также организует театральные постановки, в которых на главные роли принимают подопечных проекта.