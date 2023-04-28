Турция не считает беспочвенными претензии России к реализации зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара не считает претензии Москвы к тому, как реализуется зерновая сделка беспочвенными и ошибочными. Такое заявление в пятницу, 28 апреля, сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Вопрос должен быть решен, и договоренности продлены … Цель - решить проблему и сохранить сделку. Русские продлили срок на 60 дней, заявив: "Оправдайте наши ожидания". Мы не можем сказать, что русские ошибаются», - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью газете Hurriyet

Чавушоглу отметил, что Анкара продолжает переговоры с участниками зерновой сделки, заявив также, что на сегодняшний день «в повестке дня стоит вопрос о посредничестве турецких банков в осуществлении платежей за российское зерно».

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что ситуация по вопросу зерновой сделке находится в тупике, отметив, что на данный момент западные политики, концентрируясь полностью на украинской части документ, забыли о том, что это был связанный пакет.