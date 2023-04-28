Сергей Цивилев поручил расширить акцию «Добро в село – 2023» познавательными занятиями для школьников

В Кузбассе стартовал очередной сезон Всероссийской акции «Добро в село». Свыше 50 студентов-медиков в течение нескольких месяцев будут помогать старшим коллегам вести прием пациентов, проводить субботники на территории фельдшерско-акушерских пунктов. По поручению губернатора Сергея Цивилева акцию расширят: учеников сельских школ волонтеры обучат основам доврачебной помощи и расскажут, как вести себя, чтобы избежать травм.

«Для будущих медиков Всероссийская акция «Добро в село» – это прекрасная возможность на деле освоить профессию и в дальнейшем определиться с выбором узкой специальности, увидеть, как мы оснащаем ФАПы и врачебные амбулатории. У нас большие надежды на этих молодых специалистов, их ждут в селах», – отметил Сергей Цивилев.

В акции примут участие студенты Кузбасского медицинского колледжа из Кемерова, филиалов в Анжеро-Судженске, Белове, Ленинске-Кузнецком, Новокузнецке и Прокопьевске, а также студенты КемГМУ.