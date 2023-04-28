ПОРА: Арктическому совету необходима альтернатива

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Для кооперации стран в области научного сотрудничества в Арктике, возможно, понадобятся новые международные структуры. Об этом говорили 27 апреля участники заседания Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики «Деятельность Арктического совета в области науки: что дальше?».

Модератором мероприятия выступил координатор экспертного совета ПОРА, доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников. 14 апреля 2023 года состоялась передача полномочий по координации научной работы в рамках Арктического совета от России к Норвегии.

Совместные научные исследования по арктической тематике всегда были важной составляющей деятельности Арктического совета. Однако в связи с изменившейся геополитической ситуацией эта работа по решению остальных членов АС официально была прекращена. На площадке ПОРА собрались члены экспертного совета центра, чтобы обсудить пути выхода из положения.

«Реализация масштабных проектов потребует консолидации научных сообществ и властей Китая, Индии, дружественных стран Евразии, а также Латинской Америки. Поэтому, необходимо подумать о замене института Арктического совета на новый формат международного союза для решения проблем Арктики», - считает Юлия Петрова, директор Института естественных и технических наук Сургутского государственного университета.

Владимир Маслобоев, советник главы Кольского научного центра РАН, рассказал, что арктические подразделения Академии наук уже подготовили совместный план междисциплинарной программы «Фундаментальные и прикладные исследования, направленные на развитие регионов Арктической зоны Российской Федерации». Программа исследований включает 56 проектов НИР по 12 тематическим научным направлениям, интегрированным в 4 блока: «Человек», «Природа», «Технологии», «Общество», сообщил он.

В 2022 году по инициативе СВФУ был образован международный российско-азиатский консорциум арктических исследований «РАКАИ». Консорциум аккредитован Минобрнауки России, в него дали согласие войти 13 представителей вузов и организаций страны, а также Океанологический университет Китая. Петрозаводский государственный университет также присоединился к консорциуму РАКАИ, рассказала Мария Питухина, исследователь Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ. «В наших планах - подготовка заявки на совместный конкурс РНФ и Государственного фонда естественных наук Китая (NSFC) совместно с профессором Го Пейцином из Океанологического университета Китая», - поделилась эксперт.

«Необходимо выстраивать связи с дружественными нам странами, определенными новой Концепцией внешней политики России, но и не забывая о других возможностях. Выстраивание взаимообязывающих отношений позволит избежать срыва исследований», - считает координатор экспертного совета ПОРА Александр Воротников.