Шойгу заявил, что страны НАТО задействовали почти весь боевой потенциал против России

Шойгу заявил, что Запад заранее готовился к конфликту с Россией Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Западные союзники Киева заранее готовились к противостоянию с Россией. По его мнению, это позволило задействовать в конфликте на Украине весь потенциал почти всех стран военного блока НАТО.

“Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Российской Федерацией. Незамедлительно против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наемников”, – сказал Шойгу на совещании глав МО стран ШОС в Нью-Дели.

Также Шойгу отметил, что поставляемое в зону конфликта Западными союзниками Киева оружие не повлияет на ход и итог спецоперации. Вместо этого оно попадает на “черный рынок” и ставит под угрозу безопасность в Европе.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Запад является прямым участником конфликта на Украине, и задолго до него использовал киевский режим не только для уничтожения всего русского, но и для того, чтобы на территории Украины создавать прямые угрозы безопасности России.