Министр обороны ФРГ заявил о планах передать Украине еще 80 танков Leopard 1

Глава ведомства уточнил, что передача начнется в середине этого года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о планах передать Киеву дополнительных 80 танков Leopard 1, отметив, что передача начнется в середине этого года.

Глава немецкого военного ведомства напомнил, что в марте этого года Берлин передал Киеву 18 современных Leopard 2A6 и 40 машин пехоты Marder, «а также другие пакеты, такие как срочно необходимые запасные части и боеприпасы».

Писториус отметил, что лично «успешно и активно оказывал давление» на союзников ФРГ для того, чтобы добиться большей поддержки. «В итоге нам удалось обеспечить бригаду … Поставка танков Leopard 1A5 только началась … Это результат инициативы стран совместно с Германией», - заявил он.

«Началась подготовка более сотни украинских военных на Leopard 1. Поставка до 80 танков Leopard 1 начнется в середине года», - сообщил также министр в интервью испанской газете La Vanguardia, назвав ФРГ «главной опорой Украины» в Европейском союзе.

Напомним, накануне появилось сообщение, что Страны НАТО поставили через Румынию 30 танков в Одесскую область. Как сообщил сотрудник силовых структур РФ, ссылаясь на источники в украинских войсках, танки были направлены для доукомплектования батальона бригады ВСУ.