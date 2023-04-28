Россия повысит боеготовность баз в Киргизии и Таджикистане из-за угрозы США в Центральной Азии Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Россия решила повысить боеготовность своих военных баз в Киргизии и Таджикистане в связи с попытками Соединенных Штатов восстановить присутствие в Центральной Азии, заявил минитср обороны РФ Сергей Шойгу.

Как отметил генерал на совещании глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Вашингтон стремится восстановить присутствие в Центральной Азии под предлогом помощи борьбы с терроризмом. По словам министра, США уже обратились к странам региона с просьбой разместить военную инфраструктуру. Москва рассматривает такой шаг как «прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС», заявил он.

Напомним, ранее в Госдепе США заявили, что цель политики Соединенных Штатов в Центральной Азии должна заключаться в разъединении экономик стран региона с экономикой России. Вашингтон принимает меры для укрепления взаимосвязанности экономик стран Центральной Азии и стимулирования их экономического роста, что «критически важно для того, чтобы разъединить экономики этих государств с российской экономикой», отметили в ведомстве.