ДОМ.РФ представил механизмы комплексного развития Смоленской области

ДОМ.РФ на совещании с руководством Смоленской области представил механизмы комплексного развития строительной отрасли и жилищной сферы региона. Представители Института развития рассказали о механизмах и инструментах, которые активно применяются в регионах России для ускорения темпов ввода и повышения доступности жилья, обновления и улучшения облика городов.

«Применяемые нами механизмы дают застройщикам возможность значительно сократить время выхода на площадку, снизить издержки на старте проекта, позволяют повысить комфортность городской среды, положительно влияют на социально-экономическую обстановку в регионах», — отметил директор подразделения «Реализация федерального имущества» ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

В числе инструментов — инфраструктурные облигации ДОМ.РФ, предназначенные для льготного финансирования строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры под строительство жилья. По оценкам специалистов госкомпании, экономические условия позволяют применение механизма в области.

Помимо этого, Институт развития готов предложить смоленским застройщикам проектное финансирование, основными преимуществами которого являются быстрые сроки рассмотрения проектов, возможность финансирования до 100% строительно-монтажных работ и взаимодействие по дистанционным каналам связи.

Ещё одним важным направлением деятельности ДОМ.РФ является реализация неиспользуемых федеральных земель и объектов под жилищное и иное строительство. Уже во II квартале в Смоленской области планируется провести два аукциона по продаже в общей сложности почти 83 га в пос. Михновское. Ранее на территории региона было вовлечено в оборот в общей сложности 1014,6 га. Часть этих земель предназначена для реализации социальных жилищных проектов.