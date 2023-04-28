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НовостиВ мире28 апреля 2023 8:28

Пользователи Twitter осудили заявление Борреля о справедливом мире на условиях Украины

Ранее глава евродипломатии заявил, что мирное решение конфликта может быть исключительно на условиях Киева
Сергей ЧИКОВ
Боррель считает допустимым мирное решение конфликта исключительно на условиях Киева

Боррель считает допустимым мирное решение конфликта исключительно на условиях Киева

Фото: REUTERS

Пользователи Twitter осудили заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о допустимости дипломатического решения конфликта на Украине исключительно на условиях Киева.

“Ты никогда не хотел мира с тех пор, как начался конфликт." – написал один из пользователей.

“Что за оксюморон "справедливый мир на украинских условиях"? По определению "справедливый" означает — для всех сторон”, – поддержал другой читатель

“Как можно достичь мира, если он должен удовлетворять все условия одной стороны?” – поинтересовался еще один пользователь.

“А какой мир предложили ЕС и США?”, – спросил еще один.

В США считают, что прекращение огня в данный момент будет нарушением устава ООН. Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя мирный план Китая, заявил о недопустимости мира в текущих условиях, так как это будет признанием законности присоединения к России недавно вошедших в ее состав бывших областей Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг публично заявлял, что даже эскалация конфликта на Украине лучше победы России, и союзники Киева продолжат военную поддержку Украины до ее победы.