Боррель считает допустимым мирное решение конфликта исключительно на условиях Киева Фото: REUTERS

Пользователи Twitter осудили заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о допустимости дипломатического решения конфликта на Украине исключительно на условиях Киева.

“Ты никогда не хотел мира с тех пор, как начался конфликт." – написал один из пользователей.

“Что за оксюморон "справедливый мир на украинских условиях"? По определению "справедливый" означает — для всех сторон”, – поддержал другой читатель

“Как можно достичь мира, если он должен удовлетворять все условия одной стороны?” – поинтересовался еще один пользователь.

“А какой мир предложили ЕС и США?”, – спросил еще один.

В США считают, что прекращение огня в данный момент будет нарушением устава ООН. Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя мирный план Китая, заявил о недопустимости мира в текущих условиях, так как это будет признанием законности присоединения к России недавно вошедших в ее состав бывших областей Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг публично заявлял, что даже эскалация конфликта на Украине лучше победы России, и союзники Киева продолжат военную поддержку Украины до ее победы.