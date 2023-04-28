Пользователи Twitter осудили заявление Борреля о справедливом мире на условиях Украины

Боррель считает допустимым мирное решение конфликта исключительно на условиях Киева
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Пользователи Twitter осудили заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о допустимости дипломатического решения конфликта на Украине исключительно на условиях Киева.
“Ты никогда не хотел мира с тех пор, как начался конфликт." – написал один из пользователей.
“Что за оксюморон "справедливый мир на украинских условиях"? По определению "справедливый" означает — для всех сторон”, – поддержал другой читатель
“Как можно достичь мира, если он должен удовлетворять все условия одной стороны?” – поинтересовался еще один пользователь.
“А какой мир предложили ЕС и США?”, – спросил еще один.
В США считают, что прекращение огня в данный момент будет нарушением устава ООН. Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя мирный план Китая, заявил о недопустимости мира в текущих условиях, так как это будет признанием законности присоединения к России недавно вошедших в ее состав бывших областей Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг публично заявлял, что даже эскалация конфликта на Украине лучше победы России, и союзники Киева продолжат военную поддержку Украины до ее победы.