Шойгу провел внеплановые переговоры с главой Минобороны Китая в Нью-Дели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главой Министерства национальной обороны Китая Ли Шанфу в Нью-Дели.

Встреча состоялась на полях саммита глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Стороны обменялись мнениями по интересующим Россию и КНР вопросам.

Как писал сайт KP.RU, Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС заявил, что западные союзники Киева заранее готовились к противостоянию с Россией. По его мнению, это позволило задействовать в конфликте на Украине весь потенциал почти всех стран военного блока НАТО. Кроме того генерал отметил, что передаваемое Западом Киеву оружие попадает в руки террористов и подрывает безопасность в Европе и во всем мире. Поставки вооружения только затягивают конфликт и наносят вред гражданам Украины и инфраструктуре страны, добавил он.