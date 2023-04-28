В Союзе потребителей поддержали предложение более четко печатать информацию о сроке годности продукции Фото: Евгения ГУСЕВА

В России предложили изменить формат упаковки продуктов и сделать более читабельной информацию о сроках годности товара.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин прокомментировал инициативу. Он отметил, что данное новшество пойдет на пользу потребителю. Ведь часто эта важная информация печатается таким мелким шрифтом, что покупателю нужно приложить немало усилий, чтобы разобраться в ней.

- Если мы идем в магазин, то нужно вооружаться увеличительными стеклами или микроскопами. Даже хотя бы элементарную информацию о месте производства и указание изготовителя я, например, с трудом могу прочесть, — сказал Шапкин RT.

По его мнению, подобный формат – это «прошлый век» и давно нужно предоставлять информацию в другом виде, с использованием современных технологий. Сегодня уже есть специальные штрих-коды, которые можно сканировать и прочитать все необходимое.

Но можно расширить перечень информации в зашифрованном виде.

- При помощи сканеров в мобильном приложении можно будет получать больше информации о товаре, - сказал Шапкин.

Еще он предложил добавить полезные сведения в терминалы, которые показывают цену товара по штрих-коду. Тогда человек, который пришел без мобильного телефона или если у него нет технической возможности, сможет получить информацию на стойке.

Тем временем, ответственность за утилизацию упаковки могут переложить на ее производителей — такую инициативу Минприроды одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Сейчас платить экологический сбор или утилизировать тару должны производители конечной продукции, пишет газета "Известия".

Эксперты уверены, что новые правила заставят производителей разрабатывать более экологические варианты, пишет "Газета.ru".

Тем временем, продуктом, который подорожал в России сильнее всего за год, неожиданно стала жвачка. Цены на этот продукт, вероятно, оказались зависимы от импортных поставок больше остальных, отметил в беседе с «360» исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев.