Сергей Цивилев: «КуZбасс традиционно демонстрирует высокий уровень подготовки к проведению ЕГЭ и ОГЭ»

Фото: ako.ru

«КуZбасс традиционно демонстрирует высокий уровень подготовки к проведению ЕГЭ и ОГЭ. В этом году экзамены в регионе предстоит сдавать более 39 тысячам выпускников 9 и 11 классов. Наша задача – обеспечить организацию госэкзаменов, их полную прозрачность, честность и объективность. Желаю всем выпускникам кузбасских школ успешно пройти испытания и с легкостью поступить в выбранное учебное заведение КуZбасса», – отметил Сергей Цивилев в своем обращении к старшеклассникам.

ОГЭ будут сдавать 30 695 учеников 9-х классов Кузбасса, ЕГЭ предстоит 9 013 выпускникам 11-х классов.

Накануне экзаменационной кампании для учеников и педагогов были организованы семинары по подготовке к сдаче ГИА в 2023 году. На занятиях были рассмотрены часто встречающиеся ошибки, а также задания, которые, как правило, вызывают наибольшие затруднения.

При необходимости ученики и их родители посещают занятия с психологами. Опытом подготовки к ЕГЭ и ОГЭ делятся выпускники, которые получили высокие баллы в предыдущие годы.

ЕГЭ традиционно сдают и учителя КуZбасса. В досрочном периоде ЕГЭ участвовали учителя из Кемерова, Междуреченска, Прокопьевска и Новокузнецка.