В Госдуме предложили привязать размер автомобильных штрафов к МРОТ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Государственной думе предложили привязать размер автомобильных штрафов к минимальному размер оплаты труда. С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР.

Как передает РИА Новости, законопроектом предлагается внести изменение, согласно которому «МРОТ применяется также для исчисления штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения». В настоящее время документ направлен в правительство России для получения отзыва.

Заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов отметил, что из-за несовершенства системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения граждане могут получить штрафы в размере, превышающем МРОТ. При этом не учитывается крайне низкий уровень доходов большинства граждан РФ, подчеркнул парламентарий.

Как писал сайт KP.RU, с 1 марта в России начали действовать новые постановления о внесении изменений в правила дорожного движения. Большой блок новой информации коснулся средств индивидуальной мобильности, куда вошли электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другой транспорт с аналогичной схемой работы.