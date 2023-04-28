Обвиняемая в совершении теракта в Петербурге Дарья Трепова включена в список террористов и экстремистов

Дрья Трепова включена в список террористов и экстремистов Фото: пресс-служба МВД

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Кроме того, в обновленном списке террористов и экстремистов оказался гражданин Украины Юрий Денисов, который передал Треповой взрывное устройство.

Напомним, вечером 2 апреля в петербургском кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб ВладленТатарский, а также пострадали около 30 человек. На следующий день Дарья Трепова была задержана, позже ее арестовали на два месяца.

Девушка в ходе заседания суда заявила, что «безумно сожалеет о произошедшем и каждый день молится о здоровье потерпевших». Защита Треповой обжаловала арест обвиняемой.

Федеральная служба безопасности России установила пособника Треповой в совершении теракта. Им оказался украинец Юрий Денисов - он передал девушке взрывное устройство.