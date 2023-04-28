В Николаевской и Херсонской областях засекли массовые перемещения колонн ВСУ

В Херсонской и Николаевской областях засекли массовые перемещения колонн ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов сообщил о перемещении колонн военной техники и живой силы украинской армии в Николаевской и Херсонской областях. Передвижение нескольких из них было пресечено огнем российских сил.

“Мы в последние дни отмечаем массовые перемещения войск. Они стояли в Снигиревке и вышли. За последние три дня было нанесено поражение нескольким колоннам ВСУ”, – сообщил Барбашов агентству ТАСС.

Барбашов отметил, что в данных действиях Киева очень сложно проследить логику. По его словам, ВСУ не концентрируют войска, а просто проводят массовые перемещения в неизвестном направлении в сторону Днепра.

Издание Politico сообщало, что в преддверии контрнаступления Киев активизировал слухи о месте и времени возможной атаки, а ВСУ пытаются запутать российских военных отвлекающими маневрами на поле боя, ложными радиопереговорами и бездействием на некоторых направлениях.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц ранее рассказал три возможных сценария этого наступления и насколько российские военные готовы к его отражению.