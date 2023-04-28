Вице-премьер РФ Хуснуллин: Артемовск поврежден, но восстановить его можно Фото: REUTERS

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что по поручению президента России Владимира Путина посетил новые регионы, осмотрел объекты, отметив также, что Артемовск поврежден, однако восстановить его можно.

«По поручению Президента посетил новые регионы, осмотрел объекты, провел совещания по региональным программам социально-экономического развития … Также посетил Артемовск. Город поврежден, но восстановить его можно», — заявил вице-премьер РФ.

Хуснуллин отметил, что подобный опыт восстановления у России уже есть, добавив, что как только «оперативная обстановка будем заходить и шаг за шагом работать». В пример вице-премьер привел Дом культуры, расположенный недалеко от администрации города, которая была разрушена украинскими войсками при отступлении.

«Повреждения есть, но восстановить его можно!», - заявил он о доме культуре.

Напомним, ранее 10 апреля 2023 года врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинские войска при отступлении из Артемовска подорвали здание городской администрации. Тогда же он отметил, что работы по восстановлению города предстоит много, однако, что опыт Мариуполя уже есть.