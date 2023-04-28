Василий Орлов: «По строительству путепровода в Серышево не вижу никаких рисков»

Губернатор Василий Орлов провел традиционную встречу с жителями в рамках своей рабочей поездки в Серышевский округ. Фото: amurobl.ru

«Качество дороги плохое, не устраивает абсолютно. Минтрансу поручаю разобраться в причинах, проверить, какие технологии и материалы применял подрядчик. Дорога новая, и когда по ней невозможно комфортно ехать, это брак. Участок необходимо переделывать», - раскритиковал Василий Орлов качество ремонта дороги Белогорск-Серышево, который был сделан прошлом году.

Губернатор дал поручение проверить работу дорожников. Ее качество оценит специально созданная комиссия минтранса. Нарушения, выявленные специалистами, подрядная организация должна будет устранить за свой счет.

Один из насущных для местных жителей вопросов - строительство путепровода.

«Работы начнутся в этом году, завершение по контракту стоит в 2025 году, но подрядчик постарается сдать объект пораньше. Компания сильная, надежная, «Бамтоннельстрой-Мост» успешно строит мосты по всей области. Финансирование доведено. По строительству путепровода в Серышево не вижу никаких рисков», - ответил Василий Орлов на вопрос о сроках строительства объекта.

В Серышевском округе проводится масштабная модернизация сферы ЖКХ. В прошлом году заменены семь котлов в котельных четырех сел. Пробурена новая скважина и проведен ремонт на водонапорной башне в селе Томское. В этом году отремонтируют водонапорную башню и скважины, а также проложат участок новой водопроводной сети в районном центре.

«Бурение новой скважины в Серышеве планируется в следующем году. Оно повысит качество питьевой воды в домах по улице Украинской. В целом в Амурской области программа «Чистая вода» успешно реализуется. В настоящее время в ее рамках делаем очистные сооружения в Ивановке, а также артезианские водозаборы в Завитинске, Екатеринославке и Ивановке, строительство крупного водозабора планируется в Благовещенске. Программа работает. Но невозможно решить за год проблемы, которые копились десятилетиями. Постепенно, со временем, постараемся качество питьевой воды улучшить во всех населенных пунктах области», - пояснил Василий Орлов.