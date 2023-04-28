Песков заявил, что сейчас все стороны придерживаются моратория на ядерные испытания Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на данный момент все стороны соблюдают мораторий на испытания ядерного оружия. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление американского посла в Москве Линн Трейси к соблюдению моратория.

«В настоящее время все придерживаются моратория. Здесь больше нечего сказать», - заявил пресс-секретарь российского лидера представитель Кремля.

Ранее американский посол в Москве заявила, что США продолжают соблюдать полный мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия, призывая также все другие страны, обладающие ядерным оружием, объявить или соблюдать данный мораторий.

Напомним, феврале 2023 года президент России Владимир Путин заявлял, что располагает данными о планах Вашингтона испытать ядерное оружие, отметив, что в случае, если США проведут такие испытания, то их проведет российской стороне.