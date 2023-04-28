Сергей Цивилев: в Кузбассе впервые пройдут соревнования по фиджитал-спорту

Региональные соревнования «Кубок КуZбасса» состоятся в Кемерове с 6 по 7 мая на базе первого в мире фиджитал-центра и Ледового дворца «КуZбасс». Участники будут состязаться в дисциплинах «фиджитал-футбол», «фиджитал-баскетбол», drone racing, «фиджитал тактический бой» (лазертаг).

«Спортивная инфраструктура региона сегодня позволяет развивать самые различные направления, в том числе такие необычные и новые. Фиджитал-центр в Кемерове открыт – впервые в мире – осенью 2022 года в рамках Десятого юбилейного Международного форума «Россия — спортивная держава». Важно, что мы идем в ногу со временем и наши спортсмены имеют возможность тренироваться на очень хорошей базе, соответствующей международным требованиям. Уверен, что фиджитал-спорт станет популярным у кузбасской молодежи, потому что совмещает компьютерные игры и физические нагрузки», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Участие в соревнованиях могут принять спортивные организации и учебные заведения. В каждой дисциплине планируется участие не более 8 команд, в drone racing – не более 8 пилотов. Узнать подробности и заполнить заявку на участие можно в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

В субботу, 6 мая, пройдут соревнования по «фиджитал-футболу» и «фиджитал-баскетболу» (Кемерово, проспект Притомский, 10/1, спортивный павильон «Фиджитал-центр»). В воскресенье, 7 мая, – по drone racing и «фиджитал тактический бой» (Кемерово, проспект Притомский, 12, «Ледовый дворец «КуZбасс», универсальные залы).

Напомним, фиджитал-спорт – инновационное направление в мире спорта, объединяющее лучшие навыки спортсменов в виртуальной и дополненной реальностях с физической нагрузкой. Вид спорта требует выдающихся физических и когнитивных способностей: гибкости, выносливости, ловкости, хорошей реакции и памяти, чтобы удерживать в голове массу деталей. В отличие от киберспорта, где достаточно сидеть на одном месте и быстро и точно отвечать на действия в игре с помощью джойстика, мыши или клавиатуры, фиджитал-геймер бегает, прыгает, приседает.