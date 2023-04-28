Задействованные в спецоперации подразделения примут участие в параде Победы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подразделения, задействованный в зоне специальной военной операции примут участие в параде Победы 9 мая, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они будут представлены, но в деталях это, конечно, к Минобороны обращаться, а лучше дождаться самого парада», – сказал пресс-секретарь президента России в ходе брифинга.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин выступит с речью на параде Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве. По словам Пескова, в этом году иностранных лидеров не приглашали на парад Победы. В 2023 году отмечается 78 годовщина Победы в Великой Отечественной войне, дата не круглая, поэтому специальные приглашения не высылались, объяснил он.

Песков также добавил, что накануне 9 мая в Россию с визитом прибудет президент Киргизии Садыр Жапаров, который останется на памятные мероприятия.