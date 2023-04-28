Артём Здунов: «За прошлый год общее число заявок, поданных в Роспатент от заявителей из Мордовии, выросло на 12%, количество полученных патентов – на 45%»

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Глава Мордовии отметил, что в Республике сделана ставка на собственные, оригинальные технологии, а ценность объектов интеллектуальной собственности постоянно повышается. В результате интеллектуальная собственность становится фактором, который обеспечивает экономическое развитие.

Для содействия коммерческому успеху интеллектуальной собственности Государственное Собрание Республики Мордовия приняло закон «О снижении ставок по налогу на прибыль организаций». Он установил нулевую ставку по налогу в отношении доходов от деятельности по лицензионному договору прав использования результатов интеллектуальной деятельности.

Также в республике идет постоянная работа по регистрации региональных брендов.

«За прошлый год общее число заявок, поданных в Роспатент от заявителей из Мордовии, выросло на 12%, количество полученных патентов – на 45%. Более чем в 5 раз увеличилось количество договоров распоряжения исключительными правами на интеллектуальную собственность. Такие результаты достигнуты благодаря системной работе по созданию прочных связей между научно-исследовательским сектором и промышленными предприятиями», - рассказал Артём Здунов.

Глава республики пояснил, что планируется подготовить и направить на регистрацию бренды «Мордовский бекон», «Атяшевская колбаса», «Мордовские узоры», «Мордовская водка».

«Будут созданы еще четыре Центра поддержки технологий и инноваций на базе промышленных предприятий и учебных заведений республики. Кроме того, мы открываем филиал Федерального института промышленной собственности. Мы охватим не только Мордовию, но и соседние регионы», - добавил Артём Здунов.

Одна из проблем хозяйствующих субъектов - низкая устойчивость патентов. По российскому законодательству, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также свидетельство на товарный знак могут быть признаны недействительными в течение всего срока его действия. Таким образом, в течение срока действия охранного документа существует опасность оспаривания его третьими лицами. В результате предприятия могут понести убытки, если патент, который имеет рыночную оценку и находится на балансе предприятия, будет признан недействительным по истечению длительного срока его действия. Чтобы повысить уровень устойчивости патентов и доверие к ним реального сектора экономики Артём Здунов предложил внести необходимые поправки в Гражданский Кодекс РФ.

КСТАТИ

В Мордовии сформирована полноценная сеть Центров поддержки технологий и инноваций. На данный момент функционируют десять таких центров. На базе школ республики работают четыре ЦПТИ. Здесь обучают детей основам интеллектуальной собственности и навыкам работы с патентной информацией. На базе Мордовского государственного университета функционирует специализированный учебный центр по интеллектуальной собственности в Приволжском федеральном округе. Здесь накоплен серьезный практический опыт обучения студентов. Также в Республике разработана специализированная образовательная программа для экспортеров.