Центробанк РФ в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Центробанк РФ в пятый раз подряд принял решение о сохранении ключевой ставки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центробанк РФ в пятый раз подряд принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%. Об этом сказано в заявлении регулятора.

Кроме того, Центробанк РФ принял решение снизить прогноз по инфляции в текущем году. Согласно текущем прогнозам, инфляция ожидается на уровне 4,5-6,5%, по-прежнему ожидается возвращение к цели в 4% в следующем году и на этом же уровне прогнозирует рост через год.

Напомним, ранее заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин сказал о том, что совет директоров регулятора рассматривает 7,5% как уровень ключевой ставки, позволяющий стабилизировать инфляцию на цели 4% к следующему году.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина во время заседания комитетов Госдумы в марте этого года заявила о планах Центробанка РФ вернуться к нейтральному диапазону ключевой ставки в 2025 году, сообщил, что в целом во всех сценариях нейтральную ставку оценивают в районе 5-6%.