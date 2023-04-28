Глава Минобороны Украины заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению
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Вооруженные силы Украины готовы к контрнаступлению в «глобальном смысле», заявил министр обороны страны Алексей Резников.
«Мы получили достаточно современное вооружение: Leopard 2, Challenger и Abrams, но Abrams не успеют к этому наступлению. Сама техника частично доставлена. В глобальном смысле к наступлению мы готовы», – сказал он в ходе брифинга.
По словам Резникова, в настоящее время подготовка к контрнаступлению заканчивается, и ВСУ ждут только решения командования.
Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия уже ведет контрнаступление в Донбассе. По ее словам, ВСУ ведут «контрштурм» в Артемовске и Авдеевке, а также в районе Марьинки и Лимана.
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассмотрел все возможные сценарии возможного контрнаступления ВСУ, убедившись в готовности российских военных отражать любые атаки противника.