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НовостиПолитика28 апреля 2023 10:38

Глава Минобороны Украины заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению

Войска ждут только решения командования, сказал министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава Минобороны Украины заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению

Глава Минобороны Украины заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины готовы к контрнаступлению в «глобальном смысле», заявил министр обороны страны Алексей Резников.

«Мы получили достаточно современное вооружение: Leopard 2, Challenger и Abrams, но Abrams не успеют к этому наступлению. Сама техника частично доставлена. В глобальном смысле к наступлению мы готовы», – сказал он в ходе брифинга.

По словам Резникова, в настоящее время подготовка к контрнаступлению заканчивается, и ВСУ ждут только решения командования.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия уже ведет контрнаступление в Донбассе. По ее словам, ВСУ ведут «контрштурм» в Артемовске и Авдеевке, а также в районе Марьинки и Лимана.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассмотрел все возможные сценарии возможного контрнаступления ВСУ, убедившись в готовности российских военных отражать любые атаки противника.