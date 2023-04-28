Минздрав РФ заявил об отсутствии дефицита вакцины от кори в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу, 28 апреля, заявил об отсутствии дефицита вакцины от кори в России, отметив, что производство вакцин против этого вируса в стране работает в полной мере.

«Производство сейчас в полной мере работает, скорректированы все планы. Дефицита сейчас нет», - заявил глава ведомства.

Напомним, в эту среду, 26 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщил об отсутствии каких-либо оснований для опасений по поводу заболеваемостью корью в России, указав на то, что на сегодняшний день в стране были локализованы крупные очаги заболеваемости.

Кроме того, как писал сайт KP.RU, Попова также отметила, что корь является вакциноуправляемой инфекцией, заявив, что распространение данного заболевания очень хорошо блокируется при помощи вакцинации.