Певец SHAMAN пожелал успехов участникам Всекузбасского конкурса «ПесниZаРодину»

Фото: пресс-служба АПК

Уже более 9 тысяч человек принимают участие во Всекузбасском фестивале-конкурсе патриотической песни «ПесниZаРодину». Его проведение инициировал губернатор Сергей Цивилев, предложив посвятить фестиваль Герою КуZбасса Николаю Масалову.

«В КуZбассе живет много талантливых людей, которые любят свою страну и малую Родину. Радует, что очень много композиций написаны кузбасскими авторами – это песни про нашу культуру, историю, про силу и величие предков. Они воспевают волю, гордость за страну, смелость и преданность. Все участники производят яркое впечатление, среди них уже есть «звезды», которые прославляют наш регион», – отметил Сергей Цивилев.

Конкурс стал народным, в нем участвуют представители самых разных профессий. Это работники сферы образования, ЖКХ, сельского и дорожного хозяйства, МЧС, торговли, металлургии, химической промышленности, угольной отрасли, спортсмены, депутаты. Активное участие принимают общественные организации.

«Талантливых людей – огромное количество. Конкурс – это благое дело, я сам с детства принимал участие в песенных конкурсах. Самое главное – начав, не бросать, продолжать дальше развиваться. Желаю участникам конкурса идти вперед к своей цели и слушать только свое сердце», - обратился к конкурсантам популярный автор и исполнитель SHAMAN, который выступал в КуZбассе на закрытии II Международного фестиваля Юрия Гагарина.

Конкурс не имеет возрастных границ. Среди участников – 1428 детей дошкольного возраста, 3193 школьника. Самому юному вокалисту 4 года, а самому старшему исполнителю – ветерану Великой Отечественной войны Георгию Константиновичу Койнову из Гурьевска – 6 мая исполнится 102 года. В свой день рождения вместе с кадетами Малосалаирской школы он исполнит песню «Катюша».

В Новокузнецком округе прошли уже 8 отборочных туров муниципального этапа с участием 240 конкурсантов. Одной из самых старших участниц стала 82-летняя Любовь Золотова из поселка Степной. Любовь Петровна имеет статус «Дети войны». Она пишет стихи и активно участвует во всех творческих мероприятиях поселка.

От кемеровчан на конкурс поступили 360 заявок. Один из участников – Ильгизяр Даутов, член Союза композиторов КуZбасса, лауреат международных и всероссийских конкурсов, участник самодеятельного творчества среди инвалидов по зрению – представил 8 песен в разных номинациях. Все они написаны в этом году, посвящены событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Посмотреть вокальные выступления участников Всекузбасского фестиваля-конкурса патриотической песни #ПесниZаРодину можно уже сейчас на официальной странице «ВКонтакте».

Напомним, принять участие в фестивале-конкурсе патриотической песни «ПесниZаРодину» могут как профессиональные, так и любительские творческие коллективы, исполнители, музыканты, поэты, композиторы, аранжировщики, авторы музыкальных произведений. Для этого необходимо разместить свое произведение в социальных сетях с хештегом #ПесниZаРодину и подать заявку в муниципальное управление культуры.