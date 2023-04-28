Россия готовится к возможной эвакуации своих граждан из Судана Фото: REUTERS

Российское посольство в Судане не прекращает работу над просчитыванием маршрутов для возможной эвакуации граждан России из Хартума, где происходят боестолкновения между регулярной армией и спецназом страны. Об этом сообщил посол РФ Андрей Черновол агентству ТАСС.

«Работа по просчитыванию маршрутов возможной эвакуации не прекращается», - заявил Черновол.

Как отметил дипломат, ситуация в Судане пока что остаётся стабильно-напряжённой, однако за последние 10-12 дней она не менялась. Эскалации конфликта не наблюдается, периодические происходят столкновения армии Судана и Сил быстрого реагирования, изредка случаются авиаудары.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ни один гражданин России не пострадал во время начавшегося в Судане внутреннего конфликта. Армия Судана объявила СБР повстанцами, спецназовцы же захватили несколько критически-важных объектов в Хартуме.