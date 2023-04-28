Врач-гастроэнтеролог посоветовал не держать маринованное мясо в тепле, чтобы избежать отравления Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Впереди майские праздники и многие россияне по традиции в это время отправятся за город на шашлыки. Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина, доктор медицинских наук Владимир Неронов дал советы, как выбрать качественное мясо для шашлыков.

Прежде всего нужно обратить внимание на консистенцию, запах, цвет. Продукт должен быть эластичной консистенции, не оставлять вмятин после нажатия. Никаких отрицательных запахов, это ключевой показатель.

- Запомните — мясо должно пахнуть мясом, — объясняет "Газете.ru" Владимир Неронов.

По словам врача, порой встречаются случаи, когда недобросовестные продавцы используют различные приемы, чтобы продлить срок годности товара: моют его с помощью различных моющих средств и даже хлорсодержащих, замачивают и обрабатывают уксусной кислотой.

Что касается мариновки мяса, то прежде чем приступить к процессу, не стоит надолго оставлять маринады в теплом месте.

- Майонез, сметана и другие ингредиенты могут быть средой для размножения бактерий и привести к пищевой интоксикации, - заключил медик.

Не стоит забывать, что шашлыки жарить можно не везде. За это положен штраф.

Разводить костры нельзя нигде, если в регионе действует особый противопожарный режим.

С 1 марта в силу вступили новые правила противопожарной безопасности. И теперь разжигать костер можно во дворе частного дома, если расстояние до постройки составляет 15 метров и более. Раньше разводить открытый огонь можно было только на расстоянии от 50 метров, пишет РИАМО.

Сумма взыскания может составлять до 400 тысяч рублей - это для юридических литц. А вот обычному человеку выпишут штраф в 5 тыс.рублей, пишет ФАН.

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