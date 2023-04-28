Hill: несостоятельная политика Байдена позволяет России и Китаю вредить интересам США

власти США рассматривают различные кризисы отдельно, не замечая более масштабной игры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватели Марк Тот и Джонатан Суит считают, что президент США Джо Байден не догадывается о планах Владимира Путина и Си Цзиньпина одновременно бросить вызов Вашингтону. Политику Байдена они описали цитатой Черчилля о России: “загадка, окутанная тайной и упрятанная в лабиринте”.

“В то время как администрация Белого дома продолжает бессистемно "поворачивать" от одного регионального кризиса к другому, российский и китайский лидеры одновременно бросают вызов Вашингтону на глобальном уровне”, – написали авторы в статье для издания The Hill.

По мнению авторов, власти США рассматривают различные кризисы отдельно, не замечая более масштабной игры. Как пример они приводят вывод американских войск из Афганистана, которое теперь используется Москвой и Пекином как доказательство ненадежности Вашингтона как союзника.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп также отмечал, что администрация Байдена “сидит и наблюдает” за тем, как Китай, Россия, Иран, КНДР и другие страны разделяют сферы влияния. По мнению Трампа, США находятся в упадке и больше не могут задавать мировые стандарты.

Госсекретарь США Энтони Блинкен признавал, что союз России и Китая является главным вызовом для Америки. По его мнению, сейчас идет интенсивная конкуренция, чтобы определить будущее, и именно сейчас происходит переломный момент.