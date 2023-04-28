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НовостиОбщество28 апреля 2023 11:51

Суд в Москве арестовал четвертого за неделю российского гражданина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Бойко по делу о госизмене
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Суд в Москве арестовал четвертого за неделю российского гражданина по делу о госизмене

Суд в Москве арестовал четвертого за неделю российского гражданина по делу о госизмене

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лефортовский суд Москвы арестовал российского гражданина Бойко, который стал четвертым россиянином, арестованным на текущей неделе по делу о государственной измене.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Бойко Е.Ю. меры пресечения в виде заключения под стражу», - приводит РИА Новости заявление суда.

Данное дело маркировано грифом секретно, поэтому фабула не разглашается.

Напомним, днем ранее, 27 апреля, Федеральной службы безопасности (ФСБ) в рамках уголовного дела о госизмене задержали российского гражданина, обратившись Лефортовский суд Москвы с просьбой заключить подозреваемого под стражу

Как писал сайт KP.RU, незадолго до этого, 25 апреля, в Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство от следствия ФСБ, запросившего арест россиянина Довгань, а ранее была арестована Слободчикова.