Психолог посоветовала, как отдохнуть с детьми на майские в городе Фото: Евгения ГУСЕВА

Если вырваться за город или к морю на майские праздники не получилось, то очень хорошо отдохнуть можно в городе. Как это сделать, рассказала психолог, сертифицированный тренер PCM (консультант по семейным и образовательным вопросам) Анна Мусаханова.

Эксперт отмечает, что отдавать предпочтение стоит активному отдыху. Можно покататься на велосипедах, посетить открытые уроки танцев, йоги, поиграть в бадминтон и пройтись по игровым площадкам.

- Если хотите побыть наедине с собой, запишите ребенка на мастер-класс или предложите сходить в детский центр. В сами в это время возьмите книгу или любимый десерт, - говорит эксперт «Газете.ru».

Еще одним хорошим вариантом может стать поездка в гости к родственникам или друзьям. В обычное время обычно не доходят до этого руки, а теперь самое время. Помимо этого, можно организовать отдых на природе, устроить пикник или заняться дома совместным с детьми приготовлением несложных блюд.

В выборе отдыха с детьми, стоит прислушиваться именно к их пожеланиям. А вот выбирать позицию диктатора не совсем верно, как и идти на поводу у капризов ребенка.

- Иначе останется ощущение опустошения и пренебрежения собственными интересами, - заключила эксперт.

Кстати, провести майские праздники вне дома захотели на 20% больше россиян, по сравнению с прошлым годом, — в среднем их отдых продлится семь дней. Из них около 80% выбрали внутренний туризм, пишет ФАН.

Аналитики провели исследование и выяснили, как россияне относятся к инициативе продлить майские праздники за счtт январских каникул, а также как опрошенные планируют их провести. Согласно результатам, которые имеются в распоряжении RT, почти две трети респондентов (60%) положительно оценивают идею объединения майских праздников в одни большие выходные.

Самые бюджетные направления на майские праздники — это Крым, Анапа и Эгейское побережье Турции. речь идет именно о бюджетном отдыхе в двух-трехзвездочных отелях. Бюджетные направления есть также в Египте, пишет газета "Известия".