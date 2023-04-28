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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 12:04

ФСБ задержала 17-летнего подростка, готовившего поджог электроподстанции в Калужской области

Обнаружены три самодельных зажигательных устройства
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ФСБ задержала 17-летнего подростка, готовившего поджог электроподстанции в Калужской области

ФСБ задержала 17-летнего подростка, готовившего поджог электроподстанции в Калужской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 17-летнего подростка неонацистских взглядов, который планировал поджечь местную электроподстанцию в Калужской области. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Калужской области предотвращена подготовка к диверсии на объекте энергосистемы. В результате проведенных мероприятий задержан сторонник неонацизма, гражданин России 2006 года рождения, причастный к подготовке поджога электроподстанции», - приводит ТАСС заявление, сделанное в ЦОС.

Как сообщается, в схроне, который был устроен задержанным подростком, нашли три самодельных зажигательных устройства. Кроме того, были изъяты средства связи, которые содержали инструкции по изготовлению данных устройств.

Напомним, пару дней назад, 26 апреля, ФСБ задержала в Крыму российского гражданина, которого подозревают в подготовке теракта в Симферополе. Как сообщалось, при обыске у подозреваемого обнаружили и изъяли два самодельных взрывных устройства.