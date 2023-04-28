Сергей Цивилев: открытие Малой ледовой арены в Новокузнецке – событие для южной агломерации КуZбасса

Фото: ako.ru

В Новокузнецке открылась Малая ледовая арена, которая была капитально отремонтирована по поручению губернатора КуZбасса Сергея Цивилева.

«Мы активно развиваем спорт в КуZбассе, наш регион признан самым спортивным в России. Спортивные объекты мы возводим и ремонтируем и в северной, и в южной агломерациях. Открытие обновленной Малой ледовой арены на Ильинке – настоящее событие для спортивной жизни Новокузнецка и подарок для жителей Новоильинского района. У нас в КуZбассе создается Академия по хоккею с шайбой имени Вячеслава Фетисова, она будет базироваться на базе ледового дворца «Металлург» и этого спорткомплекса. Всего в нашем регионе будет создано девять филиалов академии», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В честь открытия на льду обновленной арены состоялся детский турнир. Малая ледовая арена станет площадкой для занятий воспитанников специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва в возрасте от 5 до 18 лет и отделения фигурного катания.

Фото: ako.ru

Малая ледовая арена была открыта в 1998 году. Именно здесь катались звезды хоккея из Новокузнецка – нападающий сборной России Иван Телегин и вратарь «Флорида Пантерз» в НХЛ Сергей Бобровский.

Общая площадь здания превышает 2 800 квадратных метров. Зал рассчитан на 300 зрителей. Специалисты отремонтировали полы, стены, потолки, заменили холодильное оборудование и его электроснабжение, системы теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования, освещение над поверхностью ледовой площадки, наружные и внутренние двери.

Всего с 2018 года в КуZбассе построено, реконструировано, отремонтировано свыше 600 больших и малых объектов спорта. Среди них физкультурно-оздоровительный комплекс «Пищевик» в Мариинске, спорткомплекс «Звездный» в Междуреченске, спортивный комплекс «Кузнецкий лед», ФОК с универсальным игровым залом и Арена Кузнецких металлургов в Новокузнецке, Ледовый дворец «КуZбасс», ледовый спорткомплекс «Сосновый», теннисный центр «КуZбасс», многофункциональный спорткомплекс «КуZбасс-Арена» в Кемерове, ФОК «Металлург» и спортивно-оздоровительный комплекс «Бачатский» в Белове, спортивный центр в пгт Краснобродском.