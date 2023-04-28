Правоохранители Таиланда подозревает беременную женщину в 13 убийствах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительный органы Таиланда подозревают беременную жительницу в отравлении цианидом по меньшей мере 13 друзей для того, чтобы забрать принадлежавшие им средстав и украшения.

Как передает New Straits Times, 35-летнюю жену старшего офицера полиции Сарарат Рангсивутхуапорн арестовали по подозрению в убийстве девяти человек на протяжении нескольких лет. Правоохранительные органы назвали мотивом украшения и деньги, однако в то же время у задержанной, которая при задержании находится на четвертом месяце беременности, диагностированы проблемы с психикой.

Через некоторое время правоохранительные органы уточнили, что расследование ведется по фактам подозрительных смертей по меньшей мере 13 человек, начиная с 2020 года. По данным The Nation Thailand, возраст жертв женщины от 33 до 44 лет.

«Ей предъявлены обвинения в предумышленном убийстве», - заявил глава полиции Таиланда Сурачате Хакпарн.

Напомним, ранее цианидом отравили выигравшего в лотерею американца.