Серийные комплексы «Завет-Д» начнут поступать в ВДВ России до конца 2023 года Фото: wikimedia.org

Серийные комплексы автоматизированного управления артиллерии Воздушно-десантных войск «Завет-Д» начнут поступать в ВДВ до конца этого года, сообщили в холдинге «Росэлектроника».

Как передает ТАСС, НПП «Рубин», входящее в холдинг, осуществит первую серийную поставку комплексов «Завет-Д» до конца 2023 года, техника успешно прошла испытания и принята на снабжение.

Комплекс «Завет-Д» создан на базе плавающего авиадесантируемого бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка» и оснащен разведывательной оптико-электронной системой и выносной радиолокационной станцией. Он определяет направление и скорость передвижения противника, классифицирует цели и распределяет их по степени опасности, после чего дает указание артиллерийским расчетам в режиме реального времени.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Минобороны РФ сообщили, что государственные испытания российской самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» завершатся до конца 2023 года.